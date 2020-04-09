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Pandalar 10 yıl sonra çiftleşti

Koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Hong Kong'taki Ocean Park’da bulunan hayvanat bahçesinde 14 yaşındaki Ying Ying ve Le Le adlı pandalar 10 yıl sonra stresten kurtularak, birleşti.

İHA |
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Pandalar 10 yıl sonra çiftleşti

Hong Kong’da Ocean Park’da bulunan hayvanat bahçesinde 10 yıldır yaşayan dev pandaları, koronavirüs karantinası birleştirdi.

10 yıldır bu an için uğraşan yetkililer, Ying Ying ve Le Le’nin bir yavru pandaları olup olmayacağını ise henüz bilinmiyor.

HAZİRAN AYI SONUNDA DOĞUM VAR

Hamilelik sürecini yakından takip edeceklerini belirten yetkililer, haziran ayı sonlarına doğru bunun kesinleşmiş olabileceğini aktarıyor.

Hong Kong'da pandalar 10 yıl sonra çiftleşti İZLE

STRESTEN KURTULUNCA OLDU

Yetkililerin sıkı takibi altındaki pandaların koronavirüs nedeniyle 2 ay önce kapatılan hayvanat bahçesinde yalnız kaldıklarını ve stresten kurtulduklarını belirtiyor.

"BAŞARILI BİR DOĞAL ÇİFTLEŞME GERÇEKLEŞTİ"

Hayvanat bahçesi direktörü Michael Boos, "Başarılı bir doğal çiftleşme süreci gerçekleşti. Hepimiz için son derece heyecan verici, çünkü doğal çiftleşme yoluyla hamilelik şansı yapay döllenmeden daha yüksek." ifadelerini kullandı.

Pandalar 10 yıl sonra çiftleşti

"HARİKA BİR HAMİLELİK HABERİ VERMEK İSTİYORUZ"

Bu yıl hamilelik haberi vermeye heyecanla beklediklerini belirten Boos, “Bu yıl harika bir hamilelik haberi vermeyi ve bu savunmasız türlerin korunmasına daha fazla katkıda bulunmayı umuyoruz.” dedi.

10 yıl sonra yalnız kalan pandaların çiftleşmesi üzerine ise pandaların daha fazla yalnız bırakılması gerektiğine dikkat çekildi.

Pandalar 10 yıl sonra çiftleşti

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