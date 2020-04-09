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Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı

Koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi hayata geçirildi.

AA |
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Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı

Türkiye, koronavirüse karşı yürüttüğü etkin mücadelede teknolojiden de yararlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklamasında evde karantina altında olanları takip edecekleri bir sistemin yakın zamanda uygulamaya geçeceğini duyurmuştu.

Bakanlık, bu kapsamda hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ni başlattı.

PROJENİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin (İTP) ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre izolasyona riayet etmeyenler uyarılacak, evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı

KARANTİNA ALTINDAKİLERE ANALİZ

Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak. İTP uygulamasıyla karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek.

EMNİYET EKİPLERİ GÖREBİLECEK

Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak, izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek

Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı

'AYKIRILIK TEŞKİL ETMİYOR'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında ayrıca "Amaç, kamu sağlığının korunması Pandemi İzolasyon Takip Projesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kesinlikle aykırılık teşkil etmiyor." ifadesi yer aldı.

Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı

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