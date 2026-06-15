Pantolonunu 15 ay yıkamadı, tam 330 kez giydi; Sonuç ise şaşırtıcıydı...

Kot pantolonlarınızı ne sıklıkla yıkarsınız...

Bir öğrenci, bu sorunun yanıtı aramak için ilginç bir deneyim yaşamaya karar verdi.

Kanada'da University of Alberta öğrencisi Josh Le, kot pantolonların sık yıkanmasının gerçekten gerekli olup olmadığını öğrenmek istedi.

Tekstil uzmanı Prof. Rachel McQueen'in danışmanlığında yürütülen deney kapsamında Josh Le, satın aldığı ham denim (raw denim) kot pantolonu uzun süre yıkamadan kullanmaya karar verdi.

330 kez giydi

Öğrenci, yaklaşık 15 ay boyunca aynı pantolonu giydi ve bu süre zarfında pantolonu tam 330 kez kullandı.

Günlük yaşamına normal şekilde devam eden Le, derslere katıldı, şehirde dolaştı ve tüm rutinlerini aynı kot pantolonla sürdürdü.

Deney sonunda pantolon bir kez bile yıkanmamıştı.

15 aylık sürecin ardından pantolon laboratuvar ortamında incelendi.

Temiz çıktı

Birçok kişi kumaşın zararlı bakterilerle dolu olacağını düşünürken, elde edilen sonuçlar şaşırtıcı oldu.

Yapılan analizlerde pantolonda bakteriler tespit edilse de bunların büyük bölümünün insan cildinde doğal olarak bulunan ve sağlık açısından risk oluşturmayan türler olduğu belirlendi.

Daha da dikkat çekici olan ise pantolonun yıkandıktan sonra yeniden test edilmesi oldu. Kot pantolon bir kez yıkandıktan sonra 13 gün daha kullanıldı ve tekrar laboratuvar incelemesine tabi tutuldu.

Sonuçlar, bakteri seviyelerinin yıkama öncesindeki değerlerle büyük ölçüde benzer olduğunu ortaya koydu.