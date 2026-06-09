Paolo Maldini ile Hakan Safi arasında kriz iddiası!

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleşmişti.

Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde, Yıldırım 17 bin 245 oy alarak sarı-lacivertlilerin yeni başkanı olmuştu.

Seçim sürecinden önce İtalyan futbol efsanesi Paolo Maldini'nin Hakan Safi ile ilgili verdiği kararın ayrıntıları, seçimlerin tamamlanmasının ardından ortaya çıktı.

SEÇİMDEN ÖNCE AYRILIK KARARI

İtalyan basınında Sportmediaset'in geçtiği haberlere göre; Paolo Maldini, Hakan Safi'nin Fenerbahçe için planladığı futbol projesinden seçim süreci tamamlanmadan önce çekilme kararı almıştı.

STRATEJİSİNDEN RAHATSIZ OLDU

Haberde "Maldini, Hakan Safi ekibinden ayrıldı" ifadeleri yer alırken, Milan efsanesinin özellikle iletişim stratejisinden rahatsız olduğu aktarıldı.

İddialara göre Maldini, sürecin çok agresif ilerlemesi ve imajına zarar verebilecek bir iletişim dili kullanılmasından dolayı Safi cephesinden uzaklaştı.

SONUÇLANMAMIŞ TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ AÇIKLAMASI RAHATSIZ ETTİ

Ayrıca, henüz sonuçlanmamış transfer görüşmelerinin kamuoyuna erken açıklanmasının (Greenwood dahil olmak üzere bazı oyunculara dair iddialar) Maldini'yi rahatsız ettiği belirtildi.

TARAFTARI SELAMLAMAYI REDDETTİ

Seçim günüyle ilgili anlatımlarda ise Maldini'nin, Hakan Safi'nin yanında oturmasına rağmen ayağa kalkarak taraftarı selamlama talebini kabul etmediği ve bu isteği geri çevirdiği iddia edildi.

SAHNEYE ÇIKMAMIŞTI

Öte yandan seçim öncesi Hakan Safi'nin, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyelerle bir araya geldiği etkinlikte Paolo Maldini'yi sahneye davet ettiği, ancak Maldini'nin sahneye çıkmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Safi'nin bu durumu yorumlarken, "Biraz ayağında sorun var. Futbolculuk döneminden kalma bir rahatsızlık olabilir." sözleri de akıllarda soru işareti bırakmıştı.