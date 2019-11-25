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Papa, 38 yıl sonra Tokyo'da

1981'de Papa 2. John Paul'ün Tokyo'ya yaptığı ziyaretten sonra Papa Francis, yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi.

İHA | 25.11.2019 - 11:04..
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Papa Francis, 38 yıl aradan sonra Japonya'yı ziyaret eden ilk Papa oldu.

Papa, 38 yıl sonra Tokyo'da

İMPARATOR NARUHİTO İLE BİR ARAYA GELDİ

Tayland'ın ardından Asya ziyaretinin ikinci durağı olan Japonya’da bulunan Papa Francis, sabah saatlerinde İmparator Naruhito ile Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda bir araya geldi.

İmparator Naruhito tarafından karşılanan Papa Francis'in, ziyaretinin 20 dakika sürdüğü öğrenildi.

Papa, 38 yıl sonra Tokyo'da

YILLAR SONRA BİR İLK

Papa Francis ile ilk kez bir araya geldiği belirtilen İmparator Naruhito'nun, 1984'te Britanya'da eğitim için bulunduğu sırada o dönem Papa olan 2. John Paul ile Vatikan'da tanıştığı biliniyor.

Francis'in Japonya ziyareti, 1981'de Papa 2. John Paul'ün ülkeye yaptığı ziyaretten bu yana ilk Papa ziyareti olması nedeniyle önem taşıyor.

Papa, 38 yıl sonra Tokyo'da

FELAKETZEDELERLE BULUŞTU

Papa Francis, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştükten sonra Japonya'da 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunamiden sağ kurtulan felaketzedelerle bir araya geldi.

Depremin ardından meydana gelen Fukuşima Nükleer Santrali kazasına değinen Papa Francis, insanlığı gelecek nesillere karşı sorumluluklarının bilincinde olmaya çağırdı.

Tayland ziyaretinin ardından ikinci durağı Japonya’ya gelen Papa Francis, dün atom bombasının hedefi olan Nagasaki ve Hiroşima kentlerini de ziyaret ederek barış için nükleer silahsızlanma çağrısında bulunmuştu.

Papa, 38 yıl sonra Tokyo'da

Papa, 38 yıl sonra Tokyo'da

Papa, 38 yıl sonra Tokyo'da

Papa, 38 yıl sonra Tokyo'da

Papa, 38 yıl sonra Tokyo'da

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