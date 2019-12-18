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Papa cinsel istismar davalarındaki gizliliği kaldırdı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren 'papalık sırrı'nı kaldırdığı bildirildi.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 06:29..
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Vatikan'dan yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un çocuk pornografisi suçunda yaş sınırını 14'ten 18'e çıkardığını söyledi.

Papa, çocukların pornografik görüntülerini bulundurma ve dağıtmanın, "en büyük suçlar" (delicta graviora) kategorisine girmesine karar verdi.

CİNSEL İSTİSMAR DOSYALARI GİZLENİYORDU

Papa Franciscus'un kararıyla Vatikan Adalet Sarayı ile Piskoposluk arşivlerinde tutulan, cinsel istismara dair rapor, ifade ve belgeler de "papalık sırrı" kapsamından çıkarılarak ilgili olduğu ülkelerde yargı makamlarına teslim edilebilecek.

Bu vakalar, "papalık sırrı" kapsamında Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin'in imzasıyla rafa kaldırılıyordu.

RAHİPLER HAKKINDA 2BİN CİNSEL TACİZ DAVASI VAR

Katolik Kilisesinin itibarı dünyanın birçok yerinde papazların karıştığı çocuk istismarı suçlamaları karşısındaki tutumu yüzünden sarsılmıştı. Papa Franciscus, geçen yıl Vatikan'da rahipler aleyhinde devam eden 2 bin cinsel taciz davası olduğunu ve sürecin ağır işlediğini söylemişti.

ONBİNLERCE ÇOCUK İSTİSMARI VAKASI YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Katolik dünyasında, Şili'den Avustralya'ya kadar on binlerce çocuk istismarı vakasının yaşandığı ortaya çıkmış, Vatikan ise işlenen suçlardan "utanç ve üzüntü" duyulduğunu belirtmişti.

MAĞDURLAR VATİKAN'I PROTESTO ETMİŞTİ

Din adamlarının cinsel istismar skandallarına karşı Papa Franciscus başkanlığında dünyanın dört bir yanından gelen piskoposlar ve uzmanlar şubatta Vatikan'da toplantı yapmıştı. Katolik Kilisesini protesto etmek için Roma'ya gelen cinsel istismar mağdurları, Kiliseyi bu kanayan yaraya somut ve etkili çözüm bulamamakla eleştirmişti.

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