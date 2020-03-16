Papa Francis boş meydanı kutsadı

Yunanistan'ın tazyikli su, gaz bombaları ve mermilerle acımasızca müdahalesine rağmen hala sınırda bekleyen sığınmacılar, yarınki Erdoğan, Macron ve Merkel zirvesine odaklandı.

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Ahmet Ağaoğlu: Trabzon şampiyon edilsin

Ahmet Ağaoğlu, Fatih Terim'in "Ligler tatil edilsin" önerisine göndermede bulunarak "Ben de söyleyeyim, biz şu anda lideriz, lig tescil edilsin, Trabzon şampiyon edilsin" dedi.