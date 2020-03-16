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Papa Francis boş meydanı kutsadı

St Peter's Meydanı, İtalya'nın karantinaya alınması nedeniyle boş kaldı.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 10:26..
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Papa Francis boş meydanı kutsadı

Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan İtalya'da, ilginç görüntüler kayda geçti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, St Peter's Meydanı'nda bu haftaki ayinde karşısında boş bir meydan buldu.

BOŞ MEYDANA KUTSAMA

Papa, koronavirüs nedeniyle herkesin evine kapandığı İtalya'da, St Peter's Meydanı'ndaki geleneksel kutsama ayinini gerçekleştirdi.

Boş meydanı kutsayan Papa, sıra dışı görüntüler oluşturdu.

Papa Francis boş meydanı kutsadı ViDEO

Papa Francis boş meydanı kutsadı

AYİNLER İNTERNETTEN YAYINLANACAK

Öte yandan Vatikan, İtalya’da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Katoliklerin dini seremonileri bu yıl virüs salgını yüzünden televizyon, radyo veya online medya üzerinden izleyebileceği bildirdi.

KALABALIK MEYDAN BOŞ KALDI

Papa, daha önce St Peter's Meydanı'nda oldukça kalabalık bir topluluğa karşı ayin yapıyordu.

Papa Francis boş meydanı kutsadı

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