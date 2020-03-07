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Papa, pazar ayinini internetten yapacak

Koronavirüs tehdidinin baş gösterdiği Vatikan'da Papa Francis'in internet üzerinden yayınlanacak ayinine dışarıdan kimse alınmayacak.

REUTERS | 07.03.2020 - 16:17..
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Dünyanın başına bela olan koronavirüs, şimdiye kadar 3 binden fazla kişinin canını aldı.

Vaka sayısı ise 100 bini aştı.

Çin dışında hastalığın en çok etki gösterdiği İtalya’da önlem üstüne önlem alınıyor.

SONUÇLARI NEGATİF ÇIKMIŞTI

Roma’nın içinde bulunan Vatikan’da geçtiğimiz günlerde ilk kez vakaya rastlanırken, Papa Francis’in de hastalığa yakalandığı iddia edilmişti.

İtalyan basını Papa’nın etkinliklerini iptal etmesi üzerine virüs testleri yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını yazmıştı.

Vatikan’dan yapılan açıklamada ise Papa’nın yalnızca ‘soğun algınlığı’ olduğu belirtilmişti.

Papa, pazar ayinini internetten yapacak

KİMSE ALINMAYACAK

Bu haberlerin ardından Reuters sıcak bir gelişmeyi gündeme getirdi. Papa’nın Aziz Pietro meydanındaki geleneksel pazar ayini, virüs karşısındaki önlemler nedeniyle ‘online’ olarak yapılacak. İnternet üzerinden yayınlanacak ayine dışarıdan kimse alınmayacak.

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