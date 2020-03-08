Papa, Pazar duasını canlı yayın ile gerçekleştirdi

İtalya, Avrupa'da koronavirüs salgınının en ağır olduğı ülke.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da 27 Şubat'tan bu yana "hafif bir rahatsızlık" geçirdiği gerekçesiyle bazı programlarını iptal etmek zorunda kalırken, Papa'nın koronavirüse yakalandığı iddiaları ortaya çıkmıştı.

Papa ve Vatikan basın ofisi ise bu rahatsızlığı "soğuk algınlığı" olarak açıklamıştı.

İtalya'nın başkenti Roma'nın sınırları içinde yer alan Vatikan şehir devletinde de ilk kez bu hafta içinde bir kişide koronavirüs tespit edilmişti.

CANLI YAYIN İLE DUA EDİLDİ

Papa, geleneksel Pazar duası Angelus'u koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle canlı video bağlantısı ile yaparak bir ilke imza attı. Papa, duayı, Vatikan'daki Apostolik Saray'ın kütüphanesinde kaydedilen video ile yönetti.

Canlı yayın, Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda kurulu ekranlardan, burada toplanan az sayıda kişi tarafından takip edildi. Papa dua sonrası ise pencereden meydandaki insanları birkaç saniyeliğine selamladı.

KORONAVİRÜSE DE DEĞİNDİ

Papa, dua sonrası yaptığı konuşmada koronavirüs krizine de değindi ve "Mevcut koronavirüs salgını nedeniyle acı çeken kişiler ve onların bakımıyla ilgilenenlerin dualarımla yanındayım" dedi.

TÖRENLERİN CANLI VİDEO BAĞLANTISIYLA YAPILMASI DEVAM EDECEK

Vatikan, Pazar duası ve Çarşamba günkü genel kabul töreninin video bağlantısıyla yapılması kararının, San Pietro Meydanı'na girişler sırasında kalabalık arasında koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alındığını belirtti.

Papa'nın her Çarşamba yaptığı genel kabul töreni de bu hafta aynı şekilde video bağlantısıyla düzenlenecek.

DUA İSTİSNAİ DURUMLARDA FARKLI ŞEKİLDE YAPILABİLİYOR

Papalar 1954'ten bu yana geleneksel olarak Angelus duasını Vatikan'daki Apostolik Saray'ın penceresinden, San Pietro Meydanı'ndaki kalabalığa seslenerek yönetiyor. Ancak Papa'nın seyahatte olması gibi istisnai durumlarda bu dua farklı şekilde organize edilebiliyor.

PAPA İDLİB HALKI İÇİN DUA ETTİ

Papa Francesco konuşmasında ayrıca Suriye'deki "savaşta son yaşanan gelişmeler yüzünden kaçmak zorunda kalan" insanların "insanlık dışı" koşullara maruz kaldığını da söyledi.

Papa, "aralarında çocukların da bulunduğu bu savunmasız insanların hayatlarının tehlike altında olduğunu", bu durumun kendisine acı verdiğini belirtti ve "Bu insani krizden gözlerimizi kaçırmamalıyız" dedi.

Papa bu sözlerin ardından "Kuzeybatı Suriye'deki İdlib kenti halkı için, büyük acılar çeken bu kardeşlerimiz için dua edelim" diyerek bir süre sessizce dua etti.