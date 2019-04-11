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Papa Sudan liderinin ayağına sarıldı

Papa Francis barış için Güney Sudanlı liderlerin ayağını öptü.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 21:09..
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Papa Sudan liderinin ayağına sarıldı

Son zamanlarda Vatikan'da patlak veren cinsel taciz, çocuk istismarı ve eşcinsellik, Papa'ya ve kurumlara inancı sarsmış durumda. Papa medyada çıkan bu haberlere aldırış etmeden görevini sürdürmekte.  Son olarak Sudan'da patlak veren darbe konusunda Katoliklerin Ruhani Lideri, Güney Sudan liderinden yardım istedi.

Papa Sudan liderinin ayağına sarıldı

Papa Francis, ülkelerinde barışın devam etmesi amacıyla Vatikan'da kabul ettiği Güney Sudan heyetinde bulunan liderlerin ayağını öptü. Papa, Güney Sudanlı yetkililere ülkelerinde yaşanan krizin yeniden bir iç savaşa dönüşmemesi için acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve heyette bulunan muhalefet liderleri Vatikan'ı ziyaret etti. Papa, yapılan görüşmede yere eğilerek Güney Sudanlı yetkililerin tek tek ayağını öptü. 82 yaşındaki dini liderin zorlanması ve görevlilerden yardım alması dikkat çekti.

Papa Sudan liderinin ayağına sarıldı

"SORUNLARI ÇÖZÜN"

Papa, Sudan'da yaşanan askeri darbe dolayısıyla komşu ülke Güney Sudan'daki barışın korunması ve yapılan ateşkes antlaşmasının devam etmesi gerektiğini ifade etti. Katoliklerin ruhani lideri, heyete seslenerek "Siz kardeşlerimin barış içinde kalmasını istiyorum. Tüm kalbimle söylüyorum; artık ileriye gitmeliyiz. evet ortada çok büyük sorunlar var ancak bizi alt edemeyecekler. Sorunlarınızı çözün." mesajını iletti.

Papa Sudan liderinin ayağına sarıldı

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