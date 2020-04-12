Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram Paskalya, bu yıl koronavirüs engeline takıldı.

Normal şartlarda nisan sonuna kadar kutlanan Paskalya Bayramı, dünya genelinde yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği virüse denk gelince, Papa Francis tarihte ilk kez cemaatsiz bir ayin yaptı.

CANLI YAYINLANDI

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Vatikan’da bulunan Petrus Bazilikası’nda yaptığı Paskalya ayini, televizyonlarda ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi ViDEO

TÜM DİNİ TOPLANTILAR YASAK

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İtalya’da tüm dini toplantılar yasaklandı.