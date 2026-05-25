Papa, yapay zekanın geliştirilmesinin yavaşlatılması için genelge yayımladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Yapay zeka, yeni çağın en önemli unsuru haline geldi.

Hayatımıza daha yeni girmesine rağmen tüm dünyayı etkisi altına aldı.

43 BİN KELİMEDEN OLUŞAN GENELGE YAYINLADI

Zaman zaman yapay zekaya yönelik tedbir çağrıları ve uyarılar yapılırken, en son uyarı Papa 14. Leo’dan geldi.

Papa, Muhteşem İnsanlık adı verilen yapay zeka geliştiricilerine ve hükümetlere uyarı ve çağrı niteliği taşıyan 43 bin kelimeden oluşan genelge yayımladı.

SAVAŞA SÜRÜKLENME RİSKİ

Genelgede Papa Leo, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Papa, yapay zekanın dezenformasyon yaydığını, çatışmalara öncelik verdiğini ve dünyayı sonu gelmez bir savaş yoluna sürükleme riski taşıdığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI YAPTI

İran Savaşı’nı eleştirmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın tepkisini çeken Amerikalı Papa Leo, yapay zeka firmalarına seslendi.

Yapay zeka verilerinin mülkiyetinin yalnızca özel sektörün eline bırakılmamasını, bu firmalarda çalışan işçilerin haklarının korunmasını, çocukların yapay zeka teknolojisinden uzak tutulmasını ve şirketler arasındaki rekabetin azaltılmasını talep etti.

Papa, yapay zekanın askeri alanlardaki kullanımına sınır getirilmesini ve ölümcül olabilecek kararların yapay zeka sistemlerine devredilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

DÜNYA LİDERLERİ SORUNLARLA YÜZLEŞMELİ

Yapay zekanın riskleri karşısında bireylerin kendilerini çaresiz hissetmemesi gerektiğini savunan Papa Leo, yaptığı açıklamada, dünya liderlerinin yapay zekanın gelişim yönü hakkında toplumun artık hayati sorularla yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

Papa ayrıca yapay zeka sistemlerini besleyen ve akıllı telefon gibi cihazları üreten işçilerin yeni kölelik formlarına maruz kaldığını dile getirdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Sanayi Devrimi döneminde işçi haklarını savunan Papa 13. Leo’nun 1891’deki genelgesine atıfta bulunan Papa, dünyanın bazı bölgelerinde çocukların tehlikeli şartlarda çalıştırıldığını ve bilgi akışının kesintisiz sürmesi uğruna bedenlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Ayrıca Katolik Kilisesi’nin transatlantik köleliği 19. yüzyıla kadar güçlü bir şekilde kınamadığını kabul ederek kilise adına özür diledi.