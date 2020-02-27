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Papa'da koronavirüs iddiası

Dün büyük bir kalabalıkla temas eden Papa'nın, bugün hasta olduğu gerekçesiyle programını iptal etmesi koronavirüse yakalandığı iddialarını getirdi.

Haber Merkezi | 27.02.2020 - 17:17..
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Papa'da koronavirüs iddiası

Avrupa’da koranavirüs vakasının yaşandığı İtalya'da, ölüm haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Ülkede ölü sayısı 14'e ulaştı.

İtalya'yı çalkalayan koronavirüs salgınında Vatikan'dan iptal haberleri var.

Papa'da koronavirüs iddiası

Papa Francesco, rahatsızlığı nedeniyle Katolik din adamlarıyla buluşmasını kaçıracak.

Papa'da koronavirüs iddiası

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun burnunu silerken görüldüğü fotoğraflarını, AP ve Reuters haber ajansları servis etmişti.

KORONAVİRÜS İDDİALARI

Papa’nın rahatsızlığına dair detay verilmedi, ancak 83 yaşındaki dini liderin dün Kül Çarşambası ayininde (Paskalya'dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çarşambası) sık sık öksürdüğü ve burnunu sildiği görüldü.

Papa'da koronavirüs iddiası

Papa'da koronavirüs iddiası

DÜN BÜYÜK BİR KALABALIĞA DOKUNMUŞTU

83 yaşındaki Papa, St. Peter Meydanı'nda dün kalabalığı selamlamış ve insanlara dokunmuştu.

Papa'da koronavirüs iddiası

Vatikan'dan, Papa'nın hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Papa'da koronavirüs iddiası

Papa'da koronavirüs iddiası

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