1 ABD'de yetişkinlerin yüzde 40'ı obez ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki her 10 yetişkinden 4'ünün obez olduğunu ortaya koydu.

2 Serebral palsi hastası Ali, tek parmağıyla kitap yazdı Kocaeli'de yaşayan 16 yaşındaki genç, aynı hastalıkla mücadele edenlere adeta örnek oluyor. Serebral palsi hastası gencin kitabı 28 Şubat'ta satışa çıkacak.

3 Papa'da koronavirüs iddiası Dün büyük bir kalabalıkla temas eden Papa'nın, bugün hasta olduğu gerekçesiyle programını iptal etmesi koronavirüse yakalandığı iddialarını getirdi.

4 Uçakta bomba olduğunu söyleyince tutuklanan kadına tahliye Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağını birbirine katan ve sonrasında tutuklanan kadın, tahliye edildi.

5 İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın, yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. İbtikar, evinde karantinaya alındı.

6 Mert Hakan Yandaş: Şampiyonlukluk için elimizden geleni yapacağız Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, "Sonuna kadar bu yarışı zorlayacağız. Önemli olan Sivasspor'u Avrupa'ya taşımak" dedi.