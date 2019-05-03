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Papa'dan berberlere: Dedikodu yapmayın

Berberler, kuaförler, saç tasarımcıları ve güzellik uzmanlarını Vatikan'da ağırlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, onlara özellikle dedikodu hakkında nasihatte bulundu.

AA | 03.05.2019 - 08:00..
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Kadınların dedikodu merkezi, erkek muhabbetinin kalesi kabul edilen kuaförlerde zanaat eyleyenlere "Mesleğinizi Hristiyan tarzında icra edin." diye seslenen Papa, "Müşterilere kibar, nazik ve sevecen davranın, onlara hep güzel birşeyler söyleyin, cesaret verin." tavsiyesinde bulundu.

"DEDİKODUNUN CAZİBESİNE KAPILMAYIN"

Saçlara kesip biçip şekil vermekten manikür-pedikür-ağdaya uzanan zorlu işlerle uğraşanlardan, "Çalışma ortamınıza kolaylıkla sızabilecek dedikodunun cazibesine kapılmayın." talebinde bulunan ilk Latin Amerikalı ve Cizvit Papa, onlardan hami azizleri olan Perulu Martino de Porres'in izinden gitmelerini de istedi.

Papa'dan berberlere: Dedikodu yapmayın

'AZİZ' İLAN EDİLEN BERBER-CERRAH DE PORRES

Katolik Kilisesi'nde 16. yüzyılda yaşamış bir berber-cerrah olan De Porres'in; havaya yükselme, aynı anda iki yerde olma, bir dokunuşla şifa dağıtma, hayvanlarla konuşma gibi mucizeler gerçekleştirdiğine inanılıyor.

Melezlerin, hancıların ve kamu sağlığı çalışanlarının da hamisi kabul edilen Aziz De Porres, 5 asır önce Lima'da saç kesmekten ampütasyona ve kan almaya dek pek çok ihtiyacı karşılıyordu.

2015 yılında Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda evsizler için bir berber ve hamam işletmesi açmış olan Papa Francis, bu çok eski ve renkli mesleğin erbabına, "Profesyonel çalışmalarınızda hep doğru davranarak toplumun ortak çıkarlarına olumlu katkıda bulunabilirsiniz." diye öğüt verdi.

Papa'dan berberlere: Dedikodu yapmayın

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