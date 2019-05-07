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Papa’dan Bulgaristan'daki mülteci kampa ziyaret

Papa Franciscus, Bulgaristan ziyaretinde bir mülteci kampını ziyaret ederek, ülkedeki diğer ruhani liderleri ile birlikte barış duası okudu.

AA | 07.05.2019 - 08:51..
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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, sabah saatlerinde Bulgaristan’ın güneydoğusunda Katoliklerin yoğun yaşadığı Rakovski kentini ziyaret etti.

Daha sonra başkent Sofya’ya geçen Papa, Devlet Mülteciler Ajansı'nın (DAB) düzensiz göçmenlere denetimli barınak sağladığı bir mülteci kampını ziyaret etti.

PAPA'DAN BARIŞ DUASI

Papa Franciscus, Bulgaristan’daki ziyaretinin sonunda başkent Sofya’nın merkezinde, “Bağımsızlık” meydanında düzenlenen dini bir törene katıldı. Papa, bu törende ülkede temsil edilen dinlerin ruhani liderleri ile birlikte  barış duası okudu.

Papa’dan Bulgaristan'daki mülteci kampa ziyaret

"BUZLARI ERİTMEK İSTİYORUZ"

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci’nin de katıldığı toplu duada Papa Franciscus, “Sevgi ateşini taşıyan meşalemizle savaşların buzlarını eritmek istiyoruz.” dedi.

Papa’dan Bulgaristan'daki mülteci kampa ziyaret

BULGAR ORTODOKS KİLİSESİ'NİN RUHANİ LİDERİ TÖRENE KATILMADI

Papa Franciscus, duanın okunduğu noktaya yakın Ortodoks ve Katolik kiliselerin bulunduğunu ve yakın mesafede bir sinagog ve caminin yanı sıra Ermeni kilisesinin de bulunduğunu belirtti. Farklı dinlerin temsilcilerinin bu mekanlarda yüzyıllar boyunca buluştuklarını anlatan Franciscus, “Her birimiz, nerede olursa olsun, Yaradan'a dönerek, ‘Tanrım, senin barışına alet et’ diye dua edebilir.” dedi.

Vatikan’ın dini üstünlüğün kabul etmeyen Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin ruhani lideri Patrik Neofit’in, törene katılmaması dikkati çekti.

Papa’dan Bulgaristan'daki mülteci kampa ziyaret

Papa’dan Bulgaristan'daki mülteci kampa ziyaret

Papa’dan Bulgaristan'daki mülteci kampa ziyaret

Papa’dan Bulgaristan'daki mülteci kampa ziyaret

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