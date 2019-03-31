Papa'nın Fas ziyareti

Papa Francis, seyahat başlamadan önce Twitter hesabında bir açıklama yaparak, dinler arası diyalog mesajı verdi.

Papa, Müslüman ve Hristiyanların, insanları kardeş olarak yaratan Tanrı'ya inandığını belirtirken iki din mensuplarının, birbirlerinin farklılığına saygı duyduğunu kaydetti.

KONVOYDA PANİK

Papa Francis'i karşılayan Kral Muhammed, üstü açık aracında konvoy ile ilerlerken bir kişi, araca doğru koştu. Kralın aracı hafifçe yavaşlarken araca koşan kişi, güvenlik güçlerince hemen etkisiz hale getirildi. Araca koşan kişinin, ne yapmaya çalıştığı henüz anlaşılamadı.

KUDÜS MUTABAKATI

Fas'ı ziyaret eden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, ziyaretinin dinler arası diyalog ve tanışma için bir fırsat olduğunu söyledi. Fas Kralı 6. Muhammed ile Papa, Kudüs'ün çok dinli bir şehir özelliğini koruma ve geliştirme çağrısında bulunulan 'Kudüs Beyannamesi'ni imzaladı.

Beyannamede; insanlığın ortak mirası, buluşma noktası ve üç dinin mensuplarının barış içinde bir arada yaşamasının sembolü olan Kudüs'ün korunması çağrısı yapıldı. Kudüs'ün çok dinli bir şehir özelliğini koruma ve geliştirme çağrısında bulunulan beyannamede; üç dinin ibadet hakkının, barış ve kardeşliğin geleceği için garanti altına alınması gerektiği belirtildi.

AYİN DÜZENLEDİ

Öte yandan Papa, ziyareti sırasında ayin yönetti. Katolikler ile bir araya gelen Papa, ikinci kez Müslüman bir ülkeye gitti.