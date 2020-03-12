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Papaz koronavirüse karşı göklere çıktı

Lübnan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleşmesi sonucu kilise papazı, özel uçak tutarak ülkesini kutsadı.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 12:14..
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Koronavirüsün Lübnan'a sıçraması üzerine ilk ölüm gerçekleşirken, yetkililer salgın için önlem alıyor.

ÖZEL UÇAK TUTTU, GÖKLERE ÇIKTI

İlk ölümün gerçekleşmesinin ardından Hristiyan Maruni Kilisesi papazı Mecdi Allavi, "Lübnan'ı koruması için Tanrı'ya yalvarmak" amacıyla hafta sonu göklere çıktı.

Allavi'nin uçuşu, "ülkeyi kutsaması, vatanı koruması ve koronavirüs bulaşanları iyileştirmesi" için planlandı.

Eline İsa'nin bedenini temsil eden objeyi (Ostensorio) alan Allavi'nin, ülkeyi kutsamak için Beyrut ve diğer bölgelerin üzerinde yaklaşık iki saat uçtuğu söyleniyor.

Papaz koronavirüse karşı göklere çıktı ViDEO

Papaz koronavirüse karşı göklere çıktı

LÜBNAN'DA ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Öte yandan Ziraat ve Kültür Bakanı Abbas Murtaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını önleme kapsamında Bakanlığa bağlı müze ve tarihi mekanların ikinci bir duyuruya kadar ziyaretlere kapatıldığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan tarafından spor kulüpleri ve kuruluşlara gönderilen genelgede de mart ayının sonuna kadar, tüm etkinliklere ara verilmesi belirtildi.

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