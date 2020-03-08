Paraguay'da ilk koronavirüs vakası

Çin'de ortaya çıkan ve can kaybına sebep olan koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, bir kişide koronavirüs tespit edildi.

Paraguay sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Merkez Laboratuvarı'nın Paraguay'daki ilk koronavirüs vakasını doğruladığını bildiriyorum." ifadesini kullandı.

KARANTİNAYA ALINDI

Bakan Mazzoleni, ayrıntıları paylaşmak için düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tespit edilen 32 yaşındaki Paraguaylının 3 Mart'ta Ekvador'dan geldiğini, durumunun iyi olduğunu ve evinde karantinaya alındığını açıkladı.

Öte yandan, Latin Amerika'da, koronavirüs kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 8, Şili'de 7, Ekvador'da 14, Brezilya'da 8, Meksika ve Peru'da 6, Kolombiya, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'nde ise 1 kişinin olduğu belirtildi.