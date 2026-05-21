Paris Belediyesi, Filistin halkına fahri hemşehrilik verecek

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Dünya Filistin halkının yanında...

Fransa'da yerel yönetimin kalbi Paris’te, Ortadoğu'da yaşanan insani drama karşı uluslararası diplomatik yankı uyandıracak bir adım atıldı.

'FAHRİ HEMŞEHRİLİK' VERİLECEK

Paris Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen son oturumda, kentin Filistin halkı ile en üst düzeyde dayanışma göstermesi yönünde kurumsal bir irade ortaya kondu.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pullar, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire’ın Filistin halkına "fahri hemşehrilik" unvanı verilmesi yönündeki kararını resmen aktardı.

İŞGAL VE İNSANİ KRİZ KARŞISINDA "DAYANIŞMA" MESAJI

Fransız ulusal basınında geniş yer bulan haber ve analizlerde, Belediye Başkanı Gregoire liderliğinde geliştirilen bu hamlenin sembolik değerinin ötesinde siyasi bir duruş niteliği taşıdığı vurgulandı.

Kararın; Batı Şeria’da yıllardır süren işgal koşulları ve Gazze Şeridi’ndeki ağır, yıkıcı insani kriz altında yaşam mücadelesi veren sivil halkla tam bir dayanışma kararlılığı göstermek amacıyla alındığı belirtildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Paris Belediye Meclisi, bu yönüyle Filistin meselesine yabancı bir platform değil.

Meclis, daha önce 2025 yılında doğrudan Gazze halkını kapsayan benzer bir fahri hemşehrilik önergesini onaylayarak kabul etmişti.

OYLAMA YAPILACAK

Yeni dönemde ise kapsam daha da genişletiliyor.

Gazzelilerin ardından Filistin halkının tamamına bu unvanın verilmesini öngören genişletilmiş yeni önerge, önümüzdeki ay Paris Belediye Meclisi’nde yapılacak resmi oylamayla karara bağlanacak.