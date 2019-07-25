Paris Hilton köpeklerine malikane yaptırdı

Ünlü model Paris Hilton, bu kez köpeklerine yaptırdığı malikane ile gündemde...

YAKLAŞIK 1 MİLYON 900 BİN LİRA HARCADI

Kendine ait göz kamaştıran birkaç malikanesinin yanı sıra köpekleri için de kesenin ağzını açan Hilton Otelleri'nin varisi, iki katlı malikane İspanyol kolonyal tarzdaki özel yapı için 325 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 900 bin lira) harcadı.

INSTAGRAM HESAPLARI DA VAR

Ünlü yıldızın dört köpeği için ayrıca Instagram hesabı da bulunuyor. Hiltonpets isimli hesapta, Hilton'un köpeklerinin gösterişli hayatlarına ait paylaşımlar yapılıyor.