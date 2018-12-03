Fransa'nın başkenti Paris'te kaos hakim. Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yerlerde sürüklüyor, darbediyor, yakın mesafeden biber gazı kullanıyor.

Eylemciler ile polis arasındaki çatışmalar devam ederken, ortalığı yakıp yıkanlar dünyaca ünlü mağazaları da yağmalıyor.

ARAP GÖÇMEN YAĞMACILARI DURDURMAYA ÇALIŞIYOR: HARAM

Kaydedilen son görüntülerde, yine mağazalara saldırarak ne var ne yoksa talan eden eylemcileri uyaran bir Arap göçmenin sözleri dikkat çekiyor: "Vallahi haram vallahi haram..."

Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor ViDEO

SPOR MAĞAZASININ TALAN EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Kaydedilen bir başka görüntüde ise, spor mağazasını yağmalayan eylemcilerin hoverboardları, elektrikli scooterları, bisikletleri hatta motosikletleri çalarak uzaklaştığı anlar kaydediliyor.

AKARYAKIT DEPOLARININ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI TUTULUYOR

Günlerdir süren eylemlerde Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri yağmalandı, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollardaki ATM'ler yakıldı.

MARİANNE HEYKELİNE SALDIRDILAR

Yağmacılar aynı zamanda tarihi yapılara da zarar veriyor. Fransa'da cumhuriyetin en önemli simgelerinden biri olan Marianne Heykeli de eylemcilerin saldırısına uğrayan yapılardan biri.

DİOR: 1 MİLYON EUROLUK ZARAR GÖRDÜK

Dünyaca ünlü Dior mağazası da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eylemler nedeniyle yaklaşık 1 milyon euroluk zarar gördüğünü bildirdi.

Paris'te mağaza ve ATM'ler yağmalandı VİDEO