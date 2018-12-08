Paris'te göstericileri kutsayan papaz

1 Sarı Yelekliler Brüksel'i karıştırdı Fransa'dan Belçika'ya sıçrayan gösteriler, sokaklarda tansiyonun yükselmesine neden oldu. Belçika polisi göstericilere acımadı.

2 Yüksekova'da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki Ramazan Erdil, 5 saat süren yol açma çalışmalarını ardından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

3 Anaokulu öğrencilerinden sınırdaki Mehmetçiğe mektup Kütüahya'da Anaokulu öğrencileri Türk bayrağı, kazak ve eldivenlerle birlikte, bir arkadaşlarının babasının da vatani görevini yaptığı Hakkari'deki sınır karakoluna gönderdi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Toplu Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

5 Yiğidin harman olduğu yer: Sivas'tan selamlar Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel… Ne ozanlar türkü çağırıp, yanık dizeleriyle yürekleri dağladı bu memlekette. Sivas’ın geç gelen baharı, inatçı kışı bile bir başka.

6 Kamondo Ailesi'ne ait olduğu düşünülen iki tablo görücüde Kırım Savaşı döneminde Osmanlı İmparatorluğu Ordusu'nu finanse eden ve imparatorluğun son dönemine damga vuran en önemli aktörlerden Kamondo Ailesi'ne ait iki yeni eser ortaya çıktı.