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Paris'te göstericileri kutsayan papaz

Paris'i savaş alanına çeviren göstericiler, papazlar tarafından kutsandı.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 14:18..
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Paris'te göstericileri kutsayan papaz

Sarı Yelekliler'in 17 Kasım'da başlattığı eylemler, Fransa'nın başkenti Paris'i savaş alanına çevirdi.

Ortalığı yakıp yıkan, lüks mağazaları yağmalayan göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gösterilerin başlamasına neden olan vergi kararında geri adım atmasına rağmen, Paris sokaklarındaki gerilim azalmadı.

SARI YELEKLİ PAPAZI

Sarı Yelekliler bugün de meydanlardaydı.

Göstericilere destek veren bir papaz ise, suyla herkesi kutsadı.

Paris'te göstericileri kutsayan papaz VİDEO

Paris'te göstericileri kutsayan papaz

Paris savaş alanına döndü VİDEO

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