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Paris'te itfaiye ile polisin çatışması

Paris'te gösteri yapan itfaiyeciler ile polisler arasında çatışma çıktı.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 18:14..
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Paris'te itfaiye ile polisin çatışması

Son 34 yılın en uzun süren grevi, Paris başta olmak üzere Fransa'nın büyük kentlerinde Fransızların mağduriyetine oluyor.

Özellikle kamu,sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi sorunlar meydana geliyor.

Paris'te itfaiye ile polisin çatışması

İTFAİYECİLERLE POLİS ÇATIŞTI

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşlarının düzeltilmesini isteyen yüzlerce itfaiyeci Paris'te bir araya geldi.

Ülke genelindeki bir çok şehirden bir araya gelen itfaiyeciler, Paris sokaklarında yürüyüşe geçti. Polis, itfaiyecilerden trafiği engelledikleri gerekçesiyle yolu açmalarını isteyince çatışma çıktı.

Paris'te itfaiye ile polisin çatışması

Gruba müdahale eden polis, ilk önce cop kullanmak istedi. Yalnız itfaiyeciler kasklarından dolayı zarar görmedi. Polis bu sefer itfaiyecileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa'da protestoculara polis şiddeti VİDEO

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