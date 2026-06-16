Parkinson'da el titremelerinde ameliyatsız tedavi artık mümkün

Parkinson hastalığı başta olmak üzere hareket bozuklukları yaşayan hastalar için cerrahi gerektirmeyen yeni nesil tedavi yöntemleri umut oluyor.

Medipol Sağlık Grubu’ndan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Zırh, 'Akıllı Ses Ötesi Tedavisi- MRgFUS' olarak bilinen yöntemle hastaların yaşam kalitesini ameliyatsız ve yatış gerektirmeden artırabildiklerini belirtti.

HASTANE YATIŞI GEREKMEKSİZİN TEDAVİ İMKANI ORTAYA ÇIKIYOR

Gelişen teknoloji, başta Parkinson olmak üzere hareket bozukluklarının tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde uygulanan Akıllı Ses Ötesi Tedavisi- MR Guided Focused Ultrasound (MRgFUS) sayesinde, kesisiz ve hastanede yatışı gerekmeksizin tedavi imkanı sunuluyor.

"BU YÖNTEM, BİR ALTERNATİF OLUŞTURUYOR"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Zırh bu yöntemin, ilaç tedavisinden yeterli fayda göremeyen ya da ilaç etkileri yaşayan hastalar arasında özellikle cerrahi tedavi istemeyen ya da cerrahiye uygun olmayanlar için önemli bir alternatif oluşturduğunu belirtti.

“BEYİNDEKİ AKTİVİTEYİ DEĞİŞTİREREK HAREKET BOZUKLUKLARINI DÜZELTEBİLİYORUZ”

Özellikle hareket bozuklukları yaşayan hastalarda “Nöromodülayon” denilen beyindeki hücresel aktiviteleri değiştirme yönteminin oldukça etkili bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Zırh, şu sözleri kullandı:

“Titremesi olan hastalarda, Parkinson hastalarında ve bazı nörolojik rahatsızlıklarda beyindeki nöral aktiviteyi değiştirebiliyor, modüle edebiliyoruz.”

Prof. Dr. Zırh, bu tedavilerin uzun yıllardır beyin pili yöntemiyle uygulandığını ancak yeni teknolojiyle birlikte cerrahi işlem gerektirmeyen alternatiflerin de geliştiğini ifade etti.

"KAFATASI AÇILMADAN, AYAKTAN UYGULANIYOR"

İşlem sırasında yüksek yoğunluklu ultrason dalgalarının, kafa derisi üzerinden beynin içinde titremeye neden olan hedef bölgeye odaklandığına ve kesi yapılmadan bu alanın etkisizleştirilmesinin sağlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Zırh, şöyle konuştu:

“İşlem sırasında odaklı ultrason dalgaları ile hedef bölgesinde hastanın belirtilerinin düzeleceği duruma kadar ısı enerjisi yükseltilir.

En etkili doza gelince lazer etkisine benzeyen ufak bir lezyon ile bölgede kontrollü yakma işlemi gerçekleştirilir. Tüm işlem MR cihazı içinde ve ayaktan hasta koşullarında gerçekleştirilir.

MR, beyni gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek hedefin tam olarak belirlenmesine ve ultrason dalgalarının oluşturduğu ısının izlenmesine olanak tanır. Böylece titreme, katılık ve yavaşlık belirgin şekilde azaltılabilir.”

Hastane yatışı gerektirmeyen ve ayaktan uygulanabilen bu yöntem sonrasındaki beş yıllık takip sonuçlarında, hastaların yüzde 70–73’ünde titremede belirgin ve kalıcı bir iyileşme bildirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Zırh, bu tedavinin bazı psikiyatrik hastalıklar ve kronik ağrı tedavisinde de kullanım alanı bulunduğunu söyledi.

DÜNYADAKİ SAYILI MERKEZLERDEN BİRİ

Bu teknolojinin dünyada sınırlı sayıda merkezde bulunduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Zırh, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nin de bu yöntemi bir yılı aşkın süredir başarılı sonuçlarla uygulayan ve uluslararası alanda akredite edilmiş merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Parkinson, esansiyel tremor ve diğer hareket bozukluğu yaşayan hastalara seslenen Prof. Dr. Zırh, şu ifadeleri kullandı:

“Tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı ya da ilaç yan etkileri nedeniyle sonuç alınamayan hastalar çaresiz değil. Beyin pili tedavisinin yanı sıra bu yeni yöntem sayesinde yaşama yeniden merhaba diyebilirler.”