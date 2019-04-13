Parkta sincap gören gençler şoke oldu

Günün büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçirdikleri için dış dünyadan kopuk olan gençler, dünyadaki gerçek güzellikleri gördüklerinde ise şaşırıp kalıyor.

Açık alanda ağaçtan ağaca sıçrayan sincabın peşinden koşan gençler, heyecandan çığlık atıp hayvanı kovaladı.

SİNCAP GÖREN GENÇLER NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDI

Dijital dünyadan fırsat bulup Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesindeki 400 bin metrekare alan üzerinde kurulu botanik parka kaçan bir grup genç, bir saat doğa ile baş başa vakit geçirmek istedi. 150 türden 8 bin ağaç barındıran botanik parkın 1.800 metrelik yürüyüş yolunda tura çıkan gençlerin önüne, ağaçtan atlayan bir sincap çıkınca ortalık bir anda karıştı. Sincabı gördüklerinde ne yapacaklarını şaşıran gençler, çığlıklar atarak sevimli hayvanın peşinden koşmaya başladı.

Sincap gören gençlerin şaşkınlığı





KOVALAYIP EĞLENDİLER

Sincap, gençlerin sesinden korkup tekrar ağaca çıkmak istedi. Ancak bir süre sonra yeniden zemine inerek koşmaya başladı. Bir kez daha çığlık atan gençler, bir süre sincabın peşinden koştu. Sevimli sincap, bir süre sonra kaçarak gözden kayboldu.



