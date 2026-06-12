Parkta tehlikeli görünen her oyun çocuk gelişimi için aynı anlama gelmiyor

Çocukları korumak ebeveynliğin en doğal parçalarından biri. Ancak çocukluk aynı zamanda düşerek, zorlanarak ve sınırları deneyerek öğrenilen bir dönem. Son yıllarda yapılan araştırmalar da tam bu noktaya odaklanıyor: Bir çocuğun gelişimi için daha önemli olan şey her riski ortadan kaldırmak mı, yoksa riskleri tanımayı öğrenmesine fırsat vermek mi? Bu nedenle yetişkinlere endişe verici görünen bazı oyunlar, bugün çocuk gelişimi açısından farklı bir gözle inceleniyor.

ÇOCUKLAR RİSKİ YETİŞKİNLER GİBİ ALGILAMIYOR

Araştırmacıların “riskli oyun” olarak tanımladığı aktiviteler; yüksek yerlere tırmanma, hızlı koşma, dengede durmaya çalışma ya da fiziksel becerileri zorlayan oyunları kapsayabiliyor. Çocuklar bu deneyimleri çoğu zaman tehlike olarak değil, keşfetmenin doğal bir parçası olarak görüyor. Yetişkinlerin tehlike olarak gördüğü bir durum, çocuk için çoğu zaman başarabileceği yeni bir şeyi deneme fırsatı anlamına gelebiliyor. Uzmanlara göre bu süreçte çocuklar yalnızca eğlenmiyor; aynı zamanda bedenlerinin sınırlarını, neleri yapıp yapamayacaklarını ve çevrelerini nasıl değerlendireceklerini de öğreniyor.

RİSKTEN KAÇMAYI DEĞİL RİSKİ TANIMAYI ÖĞRENİYORLAR

Riskli oyunlarla ilgili çalışmalar, çocukların yaşlarına uygun zorluklarla karşılaşmasının karar verme, problem çözme ve öz değerlendirme becerileriyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Örneğin bir çocuk oyun parkındaki tırmanma alanında bir basamak daha yukarı çıkmaya çalışırken yalnızca fiziksel bir hareket yapmıyor; aynı zamanda kendi sınırlarını da test ediyor. Ne kadar yükseğe çıkabileceğini, ne zaman yavaşlaması gerektiğini ya da hangi hareketin kendisini zorladığını deneyimleyerek öğreniyor. Uzmanlara göre bu deneyimler, çocukların çevrelerini ve kendi becerilerini değerlendirme biçiminin de bir parçası.

HER MÜDAHALE ETMEK GEREKLİ OLMAYABİLİR

Uzmanlar ebeveynlerin güvenlik konusunda dikkatli olmasının önemli olduğunu vurguluyor. Ancak her tökezleme, her tırmanma girişimi ya da her zorlayıcı oyun anında müdahale etmek de her zaman gerekli görülmüyor. Araştırmalar, çocukların bazen kendi kararlarını vererek, küçük hatalar yaparak ve sonuçlarını deneyimleyerek öğrenebildiğine işaret ediyor. Tartışmanın merkezinde de bu denge yer alıyor: Çocukları korurken onların öğrenme fırsatlarını ne ölçüde sınırladığımız sorusu.