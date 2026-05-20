Parlayan Nesneler Sendromu giderek yaygınlaşıyor

Bir hedefe tam odaklanılmışken başka bir fikir daha heyecanlı görünmeye başlayabiliyor. Yeni bir düzene başlanıyor, birkaç gün sonra farklı bir yöntem deneniyor, ardından başka bir hedefe geçiliyor. Son yıllarda birçok insanın ortak deneyimlerinden biri haline gelen bu döngü artık yalnızca “çabuk sıkılmak” olarak yorumlanmıyor.

“Parlayan Nesneler Sendromu” olarak anılan kavram, kişinin sürekli yeni ve heyecan verici görünen şeylere yönelmesi ancak ilgisini kısa sürede kaybetmesiyle ilişkilendiriliyor. Bazı insanlar artık başlamayı sürdürmekten daha kolay buluyor. Bazıları ise bir şeye odaklanmaktan çok, yeni bir başlangıç hissini kovalıyor.

HER YENİ ŞEY DAHA ÇEKİCİ GÖRÜNEBİLİYOR

İnsan beyni yeni olana karşı doğal bir ilgi duyuyor. Ancak sosyal medya çağında bu ilgi artık neredeyse hiç durmadan tetikleniyor. Her gün yeni bir rutin, yeni bir başarı hikayesi, yeni bir trend ya da “hayat değiştiren” öneriyle karşılaşmak birçok kişide sürekli yeniden başlama hissi yaratabiliyor.

Bir hedefe alışıldığı anda başka bir seçenek daha heyecanlı görünmeye başlayabiliyor. Çünkü dijital düzen sürekli yeni olanı öne çıkarıyor. Bu da kişinin elindeki şeye uzun süre odaklanmasını zorlaştırabiliyor. Sürekli kayan içerik akışı, zihnin aynı şeyle uzun süre kalmasını giderek daha zor hale getirebiliyor.

BAŞLAMAK KOLAY SÜRDÜRMEK ZORLAŞIYOR

Son dönemde birçok insan, yeni bir düzen kurmak konusunda oldukça motive hissedebiliyor. Ancak aynı motivasyonu uzun süre korumak giderek zorlaşıyor. Birkaç gün yoğun ilgiyle sürdürülen alışkanlıklar, kısa süre sonra yerini yeni bir arayışa bırakabiliyor.

Burada sorun yalnızca kararsızlık olarak görülmüyor. Sürekli yeni olana yönelmek, beynin hızlı ödül hissine alışmasına neden olabiliyor. Bu nedenle bazı insanlar artık ilerlemekten çok yeniden başlamanın heyecanını yaşıyor.

Birçok kişi bir şeyi gerçekten istemekten çok, o fikrin yarattığı ilk heyecana bağlanabiliyor. Yeni olan şeyler, devam eden şeylerden daha çekici görünebiliyor.

YENİLİK ARAYIŞI DİKKATİ PARÇALAYABİLİYOR

Bu durum özellikle dijital dünyayla birlikte daha görünür hale geliyor. Çünkü insanlar artık yalnızca kendi hayatıyla değil, aynı anda yüzlerce farklı yaşam biçimiyle karşılaşıyor. Bir ekranda disiplinli yaşam önerileri görülürken, diğerinde farklı başarı hikayeleri ya da yeni hedefler öne çıkabiliyor.

Bu yoğun akış zamanla kişide hiçbir şeyin yeterince iyi olmadığı hissini oluşturabiliyor. Bir hedef tamamlanmadan yenisi düşünülüyor, bir düzen tam oturmadan başka bir yöntem deneniyor. Bazı insanlar artık odak kaybetmeyi kişilik özelliği sanabiliyor. Sürekli yeni olana alışan zihin, tekrar eden şeylere daha hızlı ilgisini kaybedebiliyor.

DURAĞANLIK TOLERE EDİLEMEYEBİLİYOR

Sürekli uyaran altında kalan beyin zamanla sessizliğe, yavaşlığa ve tekrar eden düzene karşı daha sabırsız hale gelebiliyor. Bu nedenle bazı insanlar artık durağan geçen dönemlerde huzur yerine sıkışmışlık hissedebiliyor.

Bu durum yalnızca iş ya da üretkenlik alanında değil; ilişkilerden hobilerə, günlük alışkanlıklardan kişisel hedeflere kadar birçok alanda etkisini gösterebiliyor. Çünkü sürekli yeni olana alışan zihin, emek isteyen süreçlerde aynı heyecanı uzun süre korumakta zorlanabiliyor.