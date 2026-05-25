Parmos Bordo, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne çıktı

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, Gaziantep Basketbol ile Parmos Bordo karşı karşıya geldi.

Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Parmos Bordo 18-28 önde tamamlarken devreye ise 45-37 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği 63-55 önde bitiren konuk ekip, karşılaşmadan 79-65 galibiyetle ayrıldı.

PARMOS BORDO, TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE

Bu galibiyetle seride durumu 3-0 yapan Balıkesir ekibi, gelecek sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Karşılaşmanın ardından play-off şampiyonluk kupasını teslim alan konuk ekibin oyuncuları sevinç yaşadı.

Parmos Bordo Basketbol Takımı Başantrenör Tutku Açık, AA muhabirine, zor ve uzun bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İnişler ve çıkışlarla geçti ama kadro kalitemiz, isteğimiz arzumuz, kulübün vizyonu bizi Basketbol Süper Ligi'ne götürecekti. Bu mücadeleyle oyuncularımız bunu da sonuna kadar hak etti. Hepsini kutluyorum." dedi.

"ÇOK EMEK HARCADIK"

Takım oyuncularından Okben Ulubay ise çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bu sezon çok emek harcadık. Çok sakatlıklar yaşadık, kötü günler geçirdik. Sonunda istediğimiz yerdeyiz, çok söyleyecek bir şey yok. Şu an çok yorgunum, sezonun da yorgunluğu var." diye konuştu.