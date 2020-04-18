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Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı

Ebru Şallı'nın 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Minik Pars'ın mezar taşı ise görenleri duygulandırdı.

Haber Merkezi |
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Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı

Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan’ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars’a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu.

Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz.” demişti.

GÖZLERİNİ YUMDU

Pars Tan, önceki akşam tedavi gördüğü Koşuyolu Acıbadem Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Pars'tan geriye ise annesine hayranlık duyduğu o anlar kaldı.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars: Ben anneme aşığım İZLE

MEZAR TAŞI GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Eylülde 10 yaşına girecek olan Pars Tan’ın cenazesi dün öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı.

Mezarlıkta Ebru Şallı’yı, Harun Tan ve eşi Uğur Akkuş teselli etmeye çalıştı. 9 yaşındaki Pars'ın "Ponçik sen hep benimlesin" yazılı mezar taşı ise görenleri kahretti.

Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı

BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

Birçok ünlü isim sosyal medyadan Ebru Şallı’ya başsağlığı mesajı yayınladı.

Bir dönem aşk yaşadığı Sinan Akçıl, “Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm.” ifadesini kullandı.

Mustafa Sandal ise “İçimde derin bir boşluğa bakarken kelimeler anlamsız. Nurlar içinde yat Pars bebek.” derken, Bülent Ersoy “Bu tarifsiz bir acı.” mesajını paylaştı.

Demet Akalın da “Melek olup gitti.” sözüyle üzüntüsünü ifade etmeye çalıştı.

Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı

Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı

Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı

Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı

Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı

Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı

Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı

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