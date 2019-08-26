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Parti lideri bir araya geldi

Siyaset dünyasında bugün parti liderleri arasında temaslar söz konusu oldu.

AA | 26.08.2019 - 21:42..
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Parti lideri bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis Ahlat'ta bir araya geldi.

BİR SÜRE SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğe katılan Bahçeli ile bir süre sohbet etti. Ardından Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Parti lideri bir araya geldi

Parti lideri bir araya geldi

CHP İLE HDP LİDERLERİ BİR ARADA

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

HDP'den yapılan açıklamada, yapılan görüşmede başta kayyum olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alınarak değerlendirildi.

Parti lideri bir araya geldi

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