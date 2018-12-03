Partilerin plastik bayrak asmasına kısıtlama getirilsin

Meclis'ten geçen kanun teklifi ile plastik poşetler paralı hale getirildi. 2019 yılından itibaren bir poşetin fiyatı 25 kuruş olacak. Böylece plastik kullanımında tasarruf sağlanacak.

Bu kanunla plastik poşetlerin sebep olduğu olumsuzlukların önlenmesi planlanıyor. Ancak, seçim dönemlerinde hazineden yardım alan partiler, propaganda yapmak için günümüzde aslında gereksiz hale gelen plastik bayrakları tüm sokaklara asıyor.

Seçimlerin ardından ortada kalan bayraklar, çevre korunmasına büyük sekte vuruyor.

ÇAĞ DIŞI SEÇİM ÇALIŞMASI

Medyanın özellikle dijital ortamda bu denli güçlenmesi, bu çağ dışı seçim çalışmalarının önüne geçemedi. Artık buna da bir çözüm bulunması gerekiyor.