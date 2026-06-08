Paşinyan: Halk barışa sahip çıktı

Ermenistan'da parlamento seçimlerinden Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşmeyi savunan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, yüzde 49,8 ile tek başına çoğunluk sağlayarak çıktı.

Paşinyan'ı ihanetle suçlayan milliyetçi partiler ise hüsrana uğradı.

"HALK BARIŞA SAHİP ÇIKTI"

Paşinyan, 2025 yılı bütçesine ilişkin mecliste düzenlenen toplantıda parlamento seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Seçim sonuçları dolayısıyla Ermenistan halkını kutlayan Paşinyan, şöyle konuştu:

"Ermenistan halkı, oylarıyla devlete sahip çıktı, bağımsızlığa sahip çıktı, geleceğe sahip çıktı, barışa sahip çıktı ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne sahip çıktı.

"SUÇ-OLİGARŞİK SİSTEMİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Savaşın üçlü partisi ağır bir yenilgiye uğramıştır. Halk, savaşın üçlü partisi ve onunla bağlantılı suç-oligarşik sistemin Ermenistan'dan kökünün kazınması gerektiği yönündeki iradesini açıkça ortaya koymuştur."

Paşinyan, bu konunun siyasi çoğunluğun ve hükümetin en önemli gündem maddelerinden biri olacağını belirterek, "Bunu gecikmeden, kararlı ve net adımlarla hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda çoğunluğa sahip olacağını ve hükümeti kuracaklarını dile getiren Paşinyan, bu konuyu gelecek aylarda ayrıntılı şekilde değerlendireceklerini söyledi.

RESMİ SONUÇLAR AÇIKLANACAK

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin, 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı. Sivil Sözleşme Partisi'nin, oyların yüzde 49,81'ini aldığı bildirilmişti.

Oyların yüzde 23,29'unu iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu, yüzde 9,94'ünü eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı, yüzde 4'ünü Müreffeh Ermenistan Partisi'nin elde ettiği belirtilmişti.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.