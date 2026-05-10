Paşinyan'dan Karabağ itirafı: Hiçbir zaman bizim olmadı

Milliyetçiler tarafından vatan hainliğiyle suçlanan Başbakan, 30 yıl boyunca işgal altında tuttukları bölge için "Hiçbir zaman bizim değildi" itirafında bulundu.

İşgal için ölümcül bir hataydı diyen Başbakan, ülkesindeki fanatik milliyetçilere ders verdi.

MİLLİYETÇİLER PAŞİNYAN'A KARŞI

7 Haziran'da parlamento seçimleri için sandık başına gidecek olan Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın başı muhalefetteki milliyetçi partilerle belada.

Ermeni milliyetçileri, Karabağ'da 30 yıl süren işgalin 2020'de büyük oranda, 2023'te de tamamen sona ermesinden sorumlu tuttukları Paşinyan'ı Azerbaycan ve Türkiye çıkarlarına hizmet etmekle suçluyor.

"KARABAĞ NASIL BİZİMDİ?"

Seçim çalışmalarına Azerbaycan sınırında bulunan ve kendisine muhalif milliyetçi oy oranlarının güçlü olduğu Sünik'ten başlayan Paşinyan ise sınırdaki Kornidzor köyünde yaptığı konuşmada Ermeni milliyetçilerine yanıt verdi.

Paşinyan, Karabağ'ın hiçbir zaman Ermenistan'ın olmadığı gerçeğini açık yüreklilikle dile getirerek şunları söyledi:

"Toprak kaybettiğimizi söylüyorlar. O toprak nasıl bizimdi? Nasıl bizim oldu? Lütfen açıkla, nasıl bizim oldu?

"BİRKAÇ GENERAL KONTROLÜNDE..."

Ölülerin arkasından konuşmak istemiyorum, ama diyelim ki birkaç generalin kontrolünde, orada buğday ektiler mesela, o muydu? Nasıl bizimdi? Nasıl? Açıkla, nasıl olmuştu?"

"OKUL MU YAPTIK FABRİKA MI"

Ermeni işgalinin sürdüğü yıllarda Karabağ'a hiçbir eser kazandırılmadığını kabul eden Paşinyan, "Orada okul mu yaptık, anaokulu mu yaptık, fabrika mı yaptık, orada mı yaşadık? Nasıl bizimdi? Bizim değildi. Bizim değildi" diye konuştu.

İŞGAL İÇİN "ÖLÜMCÜL HATA" DEDİ

Paşinyan, Karabağ'da geçmişteki Ermeni işgali için "Ölümcül bir hata olduğunu tespit etmek gerekir" ifadesini kullandı.