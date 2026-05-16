Paşinyan’dan seçim vaadi: Temel amacımız Azerbaycan’la barışı korumak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan’la normalleşmeyi savunduğu için Ermeni milliyetçilerin tepkisini toplamaya devam ediyor.

Paşinyan, Karabağ’da sona eren işgali savunan Ermeni milliyetçilerine tepki olarak Karabağ’ın Ermenistan’a ait olmadığını açık yüreklilikle ifade etti.

"BARIŞI KORUYACAĞIZ"

Paşinyan, 7 Haziran’da Ermenistan’da yapılacak parlamento seçimleriyle ilgili Dalarik’te düzenlediği mitingde, temel amacının Azerbaycan’la barışı korumak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İki yıldan uzun süredir sınırda tek bir kurban veya yaralanma olmadı. Bağımsızlığımızdan bu yana sınırda kurban veya yaralanma olmayan tek bir yıl bile geçmedi.”

EMEKLİ MAAŞLARI 3 KATINA ÇIKTI

Paşinyan, kendisinden önceki milliyetçi yönetimlerden daha başarılı olduğunu vurguladı.

Ülke ekonomisinin kendisinin iktidara geldiği 2018’den bu yana daha iyiye gittiğini hatırlatan Paşinyan, emekli maaşlarının yaklaşık 3 misline çıktığını belirtti.

"BÜTÇEYİ GENİŞLETTİK"

Ayrıca 2018’den bu yana Ermenistan devlet bütçesinin 6,6 milyar dolar genişlediğini söyledi.

Paşinyan, eski yöneticilerin kanuna aykırı elde ettikleri mülklerini satışa çıkartarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını iddia etti.