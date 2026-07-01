Passolig yenileme ücretlerine “zam” iddiası: 2026 Passolig yenileme ücreti ne kadar?

Son günlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm futbolseverlerin gündeminde Passolig yenileme ücretleri var.

İnternette hızla yayılan ve kart yenileme ücretlerinin 2000 TL’ye çıkacağı yönündeki iddialar, taraftarlar arasında kafa karışıklığına yol açtı.

Peki, Passolig yenileme ücretlerine zam mı geldi? Güncel Passolig yenileme ücretleri ne kadar?

Passolig ücretlerine zam geldi mi?

Sosyal medya platformlarında sıkça konuşulan "Passolig 2000 TL oldu" söylentileri gerçeği yansıtmıyor.

Resmi kanallardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut tarifeler Passo üzerinden uygulanmaya devam ediyor.

2026 güncel Passolig yenileme ücretleri

Passolig kartınızın e-bilet kullanım süresini uzatmak istediğinizde ödeyeceğiniz tutar, desteklediğiniz kulübe göre farklılık gösteriyor. 2026 yılı itibarıyla uygulanan güncel ücret aralıkları ise şöyle:

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Passo Taraftar Kart: 1.200 TL

Trabzonspor: 750 TL

Kocaelispor: 600 TL

Göztepe, Konyaspor: 400 TL

Alanyaspor, Antalyaspor: 275 TL

Batmanspor, Mardinspor, Muğlaspor: 350 TL

Diğer Kulüpler: 250 TL

Passolig kart yenileme işlemi nasıl yapılır?

Kartınızın süresi dolduysa veya yenileme yapmanız gerekiyorsa, işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

Passolig kart yenileme ve e-bilet süresi uzatma bedelleri, Passo’nun resmi "Hizmet ve Ürün Bedelleri" sayfası üzerinden güvenli bir şekilde ödenebiliyor.