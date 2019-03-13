Patates fiyatları yarı yarıya düştü

Meyve ve sebzedeki aşırı fiyat artışı, devleti tanzim satışlarına sevketti. 1 aydan fazla süredir satışı gerçekleştirilen "Üreticiden halka satış" sistemi, meyvelerini verdi.

Tanzim öncesinde halde 4 liraya satılan patates, marketlerde 5 lira ve üzerine satılıyordu. Bugün ise bu rakam yarı yarıya düştü.

SATIŞLAR ARTTI FİYATLAR DÜŞTÜ

Market ve manavlarda en düşük 5 liraya satışa sunulan patates, bugün 2 buçuk ile 2 lira arasında alıcı buluyor. Özellikle tonaj bazında fiyatların düşmesi kilograma da yansıdı. Direkt olarak halkın uygun fiyata ulaşabildiği patates, olması gereken fiyatlara geri döndü.

GÜMRÜK VERGİSİ ETKİSİ

Fiyatların düşmesindeki bir diğer önemli etken de toptancı ve aracıların, haksız kazancını kesecek olan gümrük vergisi kararı oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de duyurulan karar, 200 bin tona kadar patates ithalatının sıfır gümrük vergisiyle ithalat kotasının kaldırılması oldu. Tarife kontenjanı dönemi sonu ise 20 Nisan 2019 olarak duyuruldu.