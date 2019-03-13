taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46645
Euro
6.1852
Altın
1307.86
Borsa
102196.57
Gram Altın
229.817

Patates fiyatları yarı yarıya düştü

4 Şubat tarihinde resmi olarak başlatılan tanzim satışları, en çok patatesin fiyatını düşürdü. Halde 4, Marketlerde ise 5 liradan satışa sunulan patatesin fiyatı 2 buçuk liraya kadar geriledi.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 17:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Patates fiyatları yarı yarıya düştü

Meyve ve sebzedeki aşırı fiyat artışı, devleti tanzim satışlarına sevketti. 1 aydan fazla süredir satışı gerçekleştirilen "Üreticiden halka satış" sistemi, meyvelerini verdi.

Tanzim öncesinde halde 4 liraya satılan patates, marketlerde 5 lira ve üzerine satılıyordu. Bugün ise bu rakam yarı yarıya düştü.

Patates fiyatları yarı yarıya düştü

 

SATIŞLAR ARTTI FİYATLAR DÜŞTÜ

Market ve manavlarda en düşük 5 liraya satışa sunulan patates, bugün 2 buçuk ile 2 lira arasında alıcı buluyor. Özellikle tonaj bazında fiyatların düşmesi kilograma da yansıdı. Direkt olarak halkın uygun fiyata ulaşabildiği patates, olması gereken fiyatlara geri döndü.

Patates fiyatları yarı yarıya düştü

GÜMRÜK VERGİSİ ETKİSİ

Fiyatların düşmesindeki bir diğer önemli etken de toptancı ve aracıların, haksız kazancını kesecek olan gümrük vergisi kararı oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de duyurulan karar, 200 bin tona kadar patates ithalatının sıfır gümrük vergisiyle ithalat kotasının kaldırılması oldu. Tarife kontenjanı dönemi sonu ise 20 Nisan 2019 olarak duyuruldu.

Patates fiyatları yarı yarıya düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sayid konkordato istedi

Hacı Sayid konkordato istedi

161
Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

108
2018'de en çok göç veren iller belli oldu

2018'de en çok göç veren iller belli oldu

59
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

40
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

62
Kemal Kılıçdaroğlu: Sanatçı baskıya direnir

Kemal Kılıçdaroğlu: Sanatçı baskıya direnir

255
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir