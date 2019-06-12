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Patlayan MacBook Pro bataryası hasara neden oldu

Bir Twitter kullanıcısı, normal kullanım sırasında patlayan MacBook Pro ile ilgili bir video paylaştı.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 17:08..
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Twitter'da 28 binden fazla takipçisi olan müzik yapımcısı White Panda, MacBook Pro'nun korkutucu bir videosunu paylaştı. Cihazın kucağındayken bir anda dumanlar içinde kaldığını belirten kullanıcı, o anların kısa bir videosunu kaydetti.

Dizüstü bilgisayarından bir anda duman çıkmaya başlayınca bilgisayardan uzaklaşan kullanıcı, daha sonra dumanların artarak bilgisayarın alev aldığını belirtti.

Patlayan MacBook Pro bataryası hasara neden oldu VİDEO

Yukarıdaki görüntüleri patlamadan hemen sonra kaydettiğini söyleyen White Panda, sözlerine şöyle devam etti: ''Macbook Pro'yu kullanırken bir anda duman çıkmaya başladı ve hemen oradan uzaklaştım. Ardından bilgisayar patlayarak etrafa zarar verdi. Neyse ki hiçkimseye zarar gelmedi. Ama daha kötüsü de olabilirdi. Ya uçakta olsaydım? Ardından bilgisayarımı da alarak Apple mağazasına götürdüm, durumun ciddiyetinin farkında olduklarını ve beni geri arayacaklarını söylediler. Ancak henüz tarafıma bir geri dönüş olmadı.''

Konuyla ilgili Apple tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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