Patrice Evra'dan Manchester United'a Victor Osimhen çağrısı

Manchester United'ın eski oyuncularından Patrice Evra, İngiliz ekibi için gelen transfer sorusuna cevap verdi.

8 yıl kırmızı-beyazlı takımın formasını giyen Evra, Manchester United'a Galatasaraylı Victor Osimhen için çağrıda bulundu.

OSIMHEN'İN İSMİNİ VERDİ

Manchester United'a bir sonraki transfer döneminde kadrosuna katmasını istediği bir oyuncu seçmesi istenen Evra, şu sözleri kullandı:

“Osimhen. Galatasaray’a, orada gördüğü sevgiye ve oyuncunun kişiliğine büyük saygı duyuyorum.”

"İYİ FORVETE İHTİYAÇLARI VAR"

45 yaşındaki Evra, sözlerine şöyle devam etti:

“Manchester United'ın iyi bir forvete ihtiyacı var ve Manchester United'daki forvetlere, bazen de Mbuemo'ya büyük saygı duyuyorum. Ancak eskiden dört harika forvetimiz vardı ve her turnuvada oynamak istiyorsanız daha fazla forvete ihtiyacınız var.”

"OSIMHEN DERİM"

Manchester United'a transfer tavsiyesinde bulunan Evra, şu sözleri sarf etti:

“Elbette, bir sol bek gibi bazı savunma oyuncularına da ihtiyacınız var, çünkü bir sakatlık olabilir ve bir sağ bek de gerekebilir. Tabii ki Casemiro ayrılıyor, bu yüzden bu oyuncuların yerini doldurmanız gerekiyor. Bir isim vermek gerekirse, Osimhen derim çünkü bu oyuncuların fark yaratabileceğini biliyorum.”

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı bu sezonun başında da 75 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Osimhen'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 33 maça çıktı.

27 yaşındaki yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 8 asistle mücadele etti ve toplamda 30 gollük bir katkı sağladı.