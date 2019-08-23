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Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

ABD'nin Türkiye'ye yaptığı Patriot hava savunma sistemi satış teklifini resmi olarak geri çekildiği duyuruldu.

REUTERS | 23.08.2019 - 02:19..
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ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Aralık ayında, 3.5 milyar dolarlık Raytheon Patriot füze sisteminin Türkiye'ye olası satışına onay verildiğini duyurmuştu.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, Trump yönetiminin, Türkiye'ye yapılan Patriot hava savunma sistemi satış teklifini resmi olarak geri çektiğini yazdı.

"S-400 MİSİLLEMESİ YAPTIK"

Haberde, kararın Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasına karşılık misilleme olduğu belirtildi.

CNN'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "S-400lerin teslim edilmesi durumunda son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi Türkiye'ye mütemadiyen söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu" dedi.

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