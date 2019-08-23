ABD'nin Türkiye'ye yaptığı Patriot hava savunma sistemi satış teklifini resmi olarak geri çekildiği duyuruldu.

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

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Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sağlık personelinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.