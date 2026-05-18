Patti Smith İstanbul'da savaş bölgelerindeki çocuklar için söyledi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

ABD’li müzisyen Patti Smith, 10 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konserde savaş karşıtı mesajlar verdi.

“Punk müziğin vaftiz annesi” olarak bilinen Smith, “Peaceable Kingdom” (Huzurlu Bir Krallık) şarkısını, savaş bölgelerinde yaşayan çocuklara adadı.

RACHEL CORRIE İÇİN YAZDI

Smith, şarkıyı 2003 yılında Gazze'de Filistinlilerin evlerinin yıkımını engellemek için İsrailli askerlerin kullandığı buldozerin altında kalması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki ABD'li aktivist Rachel Corrie anısına kaleme aldı.

"BU ŞARKI ONLAR İÇİN"

Smith, şarkıya başlamdan önce şunları söyledi:

"Filistinli çocuklar, İranlı çocuklar, Lübnanlı, çocuklar, Sudanlı çocuklar, Kongolu çocuklar, Dünya çocukları. Bu şarkı onlar için."

Smith, bu sözlerin ardından gözyaşlarını tutamadı.