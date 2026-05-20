Paymix'e dördüncü dalga operasyon: Tarayıcı geçmişlerine ulaşıldı

Yasa dışı bahis çetelerine operasyonlar sürüyor...

Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme yöntemi olarak kullandığı Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYON

Söz konusu soruşturma kapsamında, ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı olduğu tespit edilmiş, bu şebekeye yönelik daha önce üç ayrı operasyon yapılmıştı.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Soruşturmanın devamında, elde edilen dijital veriler ile yasa dışı bahis sitelerine ait sunucular üzerinde yapılan adli bilişim incelemeleri derinleştirildi.

TÜM KAYITLARA ULAŞILDI

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yasa dışı bahis organizasyonunun operasyonel işleyişinde kullanılan VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri, tarayıcı geçmişleri, panel erişimleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ilişkin dijital izler tespit etti.

Yapılan incelemelerde ayrıca, yasa dışı bahis organizasyonunda görev aldıkları değerlendirilen bazı şüphelilerle ilişkilendirilen kripto varlık adresleri de deşifre edildi.

Bu adreslere organizasyon içerisindeki görevleri karşılığında maaş adı altında ödeme niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Söz konusu kripto varlık hareketleri, suçtan elde edilen gelirlerin aktarılması ve aklanması şeklinde değerlendirildi.

61 ŞÜPHELİDEN 59'U GÖZALTINDA

Elde edilen teknik ve mali bulguların birlikte değerlendirilmesi neticesinde, yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladıkları, bahis organizasyonunun teknik, finansal, operasyonel ve iletişim süreçlerinde rol aldıkları, ayrıca bu faaliyetler karşılığında kripto varlıklar üzerinden gelir elde ettikleri değerlendirilen 61 şüpheli belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Şüphelilerden 59'u gözaltına alınırken, iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında ayrıca, suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu.

Dosyada şüpheli olarak yer alan 61 kişiye ait 657 banka ve kripto para hesabına ise bloke işlemi uygulandı.