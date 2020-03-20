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Pazarda seç al dönemine ara verildi

Koronavirüs önlemleri kapsamında market, manav ve pazarda ambalajsız ürünler seçilemeyecek.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 13:30..
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ticaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı.

SEÇ AL YAPMAK YASAKLANDI

Alınan tedbirlerinden bahseden Pekcan, "Pazar yeri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışanlar hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak. Market, manav ve pazarda ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca hijyenik koşullarda satışa sunulacak. Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte sıkışıklığa neden olacak kasa, ambalaj bulunmayacak." dedi.

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