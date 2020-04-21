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Pazarda sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapan vatandaşların, sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

DHA |
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Pazarda sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Şirinevler'de her hafta salı günü kurulan pazar yerinde koronavirüse karşı zabıta ekiplerince önlem alındı.

Pazar yerinin girişinde bekleyen zabıta ekipleri gelen kişilerin ellerini dezenfekte etmelerini isterken, maskesiz olanları uyardı.

Pazarda sosyal mesafeyi hiçe saydılar

VATANDAŞLARIN BİRÇOĞU SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEDİ

Pazar esnafı ise eldiven ve maske ile satış yaparken, müşterilerinin tezgahtan ürün seçmelerine izin verilmedi.

Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar pazara giderken, birçoğunun sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

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'ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE' UYARISI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşların kullanımına sunduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında ise pazarın kurulduğu Hürriyet Caddesi'nin 'Çok Yüksek Riskli Bölge' olarak yer aldı.

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