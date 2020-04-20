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Pazartesi pazarında koronaya karşı önlem alınmadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurulan pazartesi pazarında, koronavirüse karşı hiçbir tedbir alınmadığı görülürken, zabıtanın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi |
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Pazartesi pazarında koronaya karşı önlem alınmadı

Türkiye, ocak ayından bu yana koronavirüsle amansız bir mücadeleye girdi.

Bu kapsamda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı, 'evde kal' uygulaması derken, son iki haftadır da sokağa çıkma yasakları başladı.

Ancak alınan tüm bu tedbirlere rağmen, hala işin ciddiyetini anlamayanlar var...

PAZARTESİ PAZARINDA ÖNLEM YOK

Görüntüler Muğla'nın Fethiye ilçesinden... Pazartesi pazarını fırsat bilip, alışverişe çıkanlar, ne sosyal mesafeye uydu ne de maske takıp virüsün yayılmasına engel oldu.

Fethiye'de pazartesi pazarı İZLE

HİÇBİR GÖREVLİ PAZARDA GÖRÜLMEDİ

Ayrıca, belediye ekiplerinden de hiçbir görevlinin bu pazarda olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Pazartesi pazarında koronaya karşı önlem alınmadı

BÜYÜK TEHLİKE

Yaz dönemlerinin vazgeçilmez diyarı olan bu bölgede, tedbirlere kulak asmayanlar tehlike oluşturdu.

Pazartesi pazarında koronaya karşı önlem alınmadı

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Görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

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Pazartesi pazarında koronaya karşı önlem alınmadı

Pazartesi pazarında koronaya karşı önlem alınmadı

Pazartesi pazarında koronaya karşı önlem alınmadı

Pazartesi pazarında koronaya karşı önlem alınmadı

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