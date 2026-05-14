PCOS'un adı değişti: İşte yeni adı (PMOS) ve anlamı
Dünya çapında 170 milyondan fazla kadını etkileyen Polikistik over sendromu (PCOS), artık tıp dünyasında yeni bir isimle anılacak: Poliendokrin Metabolik Over Sendromu (PMOS).
Dünyada her 8 kadından 1' PCOS ile mücadele ediyor.
Polikistik over sendromu (PCOS), ülkemizde de milyonlarca kadını etkileyen en sık rastlanan hormonal bozukluklardan biri.
Ancak uzun yıllardır kullanılan "polikistik over sendromu" isminin, hastalığı tam olarak yansıtmadığı, hatta yanlış anlaşılmalara yol açtığı düşünülüyordu.
Nihayet 2026 yılında, dünyanın önde gelen tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan ve 56 uluslararası kuruluşun, binlerce hastanın ve sağlık çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma sonucunda, bu sendromun yeni ismi belirlendi:
Poliendokrin Metabolik Over Sendromu (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome – PMOS).
PMOS'UN ANLAMI
- Poliendokrin (Polyendocrine): "Çoklu endokrin bezleri" anlamına gelir. PMOS sadece overleri değil; hipofiz, hipotalamus, adrenal bezler ve pankreas gibi birçok endokrin organı ve hormonal ağı etkiler. Bu nedenle çoklu endokrin bozukluk niteliği taşır.
- Metabolik (Metabolic): Hastalığın vücudun enerji kullanımı, insülin direnci, obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve karaciğer yağlanması gibi metabolik yönlerini vurgular. Artık PMOS'un bir metabolik hastalık olduğunu açıkça ifade eder.
- Over (Ovarian): Yumurtalıklardaki hormonal aktivite bozukluğu, folikül gelişimindeki aksaklıklar ve yumurtlama problemleri isimde korunmuştur. Ancak “kist” yanılgısı tamamen çıkarılmıştır.
- Sendrom: PMOS, bir "kist"ten öte, bir sendromu ifade eder. Hormonal, metabolik, üreme ve psikolojik birçok sistemi etkileyebilen kompleks bir sendromdur.
