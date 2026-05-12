Pedro Sanchez: İsrail gibi Filistin'in de mevcudiyet hakkı vardır

İspanya, Avrupa'da herkesin sustuğu zamanda Filistin'in yanında oldu...

Hemen her platformda İsrail'in katil devlet olduğunu vurgulayan Pedro Sanchez yönetimi, takdir toplamaya devam ediyor.

BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ÇÖZÜM VURGUSU YAPTI

AA muhabirinin, "İsrail'in yoğun saldırı ve yıkımına maruz kalan Gazze Şeridi'nde sağlık durumu çökme noktasına geldi. İspanya hükümetinin ve DSÖ'nün Filistin'de sağlık durumuna ilişkin planları var mı?" sorusuna cevap veren Sanchez, "Gazze'de tüm insani yardımların girişinin garanti edilmesini, ateşkese saygı gösterilmesini ve barışçıl birlikte yaşam için siyasi bir çözüme odaklanılmasını istiyoruz." dedi.

"İSRAİL GİBİ FİLİSTİN'İN DE MEVCUDİYET HAKKI VARDIR"

Başbakan Sanchez, ayrıca "İspanya, Filistin Devleti'ni tanıdı ve ilk günden itibaren Hamas'ın saldırılarını kınadı ve aynı anda İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini de kınadı. Bu savaş, Orta Doğu'yu ve İsrail'i çok daha güvensiz yapıyor. Bizim talebimiz savaşı bitirmek, uluslararası hukukla barış ufkunu açmaktır. Filistin'in de İsrail gibi mevcudiyet hakkı vardır." diye konuştu.