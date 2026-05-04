Pedro Sanchez, Özgür Özel'e randevu vermedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geceyi Ankara'da geçirdi.

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçak, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı.

Heyeti ile Ankara'ya inen Sanchez, geceyi de burada geçirdi.

SABAH SAATLERİNDE AYRILDI

Ankara'ya acil iniş yapması dolayısıyla kentte konaklayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konakladığı otelden ayrıldı.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Gazeteci Sinan Burhan, Sanchez'in Ankara'da kalmasına ilişkin Özgür Özel'le ilgili dikkati çeken iddiada bulundu.

Burhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Pedro Sanchez ile buluşmak için randevu talep ettiğini yazdı.

SANCHEZ RANDEVU VERMEDİ

Sinan Burhan, Sanchez'in Özel'e görüşmek için randevu vermediğini söyledi ve şöyle yazdı;

"TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEDİ"

"İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti.

Dün Ankara’ya bir arıza nedeniyle inen uçağın ardından, görüşme sağlanmaya çalışıldı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve yardımcısı Şule Bucak, Sanchez’in ekibine ulaştı ancak Sanchez bu talebi reddetti.

Hatta Özgür Özel ve ekibi, 'İspanya Başbakanı olarak değil, Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak görüşelim' teklifinde bulundu, ancak bu da kabul edilmedi."