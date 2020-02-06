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Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor

Pegasus'a ait uçağın karıştığı kazaya ilişkin konuşan Genel Müdür Nane, basının sorumlu yayın yapmasını istedi.

AA & Ensonhaber | 06.02.2020 - 13:43..
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Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor

Pegasus'a ait uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 40 metreden aşağı düştü. Üçe bölünen uçakta 3 yolcu hayatını kaybetti.

İKİ YILDA ÜÇÜNCÜ KAZA

Bu kaza kayıtlara, Pegasus'un son iki yıl içerisindeki üçüncü kaza olarak geçti.

Kazaya ilişkin açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçen Pegasus Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, gözyaşları dökerek bir konuşma yaptı.

Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor ViDEO

"SORUMLU YAYIN ÇERÇEVESİNDE..."

Genel Müdür Nane, kazaya ilişkin basının desteğini istedi.

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, "Bundan sonraki işimiz yara sarma dönemidir. Sizlerden de bir istirhamımız vardır. Eminiz ki, sorumlu yayın çerçevesinde görevlerinizi yerine getireceksiniz. Bu konuda bizlere destek olmanızı rica ediyoruz. Çünkü bu yaraları ne kadar hızlı sararsak, en azından kalanların acısını hafifletmek elimizde." şeklinde konuştu.

Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor

KARA KUTU DEŞİFRESİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Pegasus Genel Müdürü Nane'nin açıklamalarından satır başları;

"18.19’da kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36’da benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır. 177 yolcu, 6 mürettebat toplam 183 kişi vardır. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil 23 hastaneye sevk edildi. Biraz önce gelmeden bu 180 misafir ve çalışanlarımızın 56 tanesi taburcu oldu. Bu zorlu süreç bizler kadar tabii ki yaralanan misafirlerimiz çalışanlarımız vefat eden yolcularımızın yakınları için de zor bir süreçtir. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı yetkililer çalışmalarını devam ettirmekte. Kara kutular alındı emniyet altına koyuldu onların deşifresi çalışmaları başlatıldı.

Şirketimizin yıllık bazda skorları Avrupa Birliği (AB) standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler. Bu uygulamalarımız sözde değildir. Uçaklarımız genç uçaklardır. Bakımları birebir regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bundan sonraki işimiz yara sarma dönemidir. Bu acıdan elimizden geleni yapmayı kendimize görev olarak edindik. Şu noktada soru alacak bir konumumuz da durumumuz da yok. Arkadaşlarımızla hastaneye gideceğim. Elimdeki tüm bilgileri paylaştım."

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