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Peker Açıkalın baba oluyor

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ı, üçüncü kez baba olmanın heyecanı sardı.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 08:11..
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55 yaşındaki Peker Açıkalın, kendisi gibi oyuncu Çiğdem Koç'la bebek beklediklerini açıkladı.

"BU SEFER ERKEK"

Sosyal medya hesabından güzel haber veren Açıkalın duygularını şu sözlerle ifade etti; "İki gönül bir olunca samanlık seyran, sağ ve sol el ile bir kalp işareti oluyor... İsteyince de bir çocuk bahşetti Rabbimiz. Hem de iki kızdan sonra… Erkek çocuğumun doğması için, gün değil saat sayıyoruz. Sağlık ve sıhhatle doğsun. Büyüyüp de abi olsun, adam olsun, vatana millete hayırlı olsun."

Peker Açıkalın baba oluyor

İKİ KIZI VAR

Peker Açıkalın’ın daha önce yaptığı evliliklerden Narin Şeker ve Perim Yakut adında iki kızı var.

Peker Açıkalın baba oluyor

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