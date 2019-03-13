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Peker Açıkalın: Biz evlendik

Peker Açıkalın, oğlunun annesi Çiğdem Koç ile evlendiğini sosyal medyadan duyurdu.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 10:07..
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Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, geçen haftalarda üçüncü kez baba olma heyecanı yaşamıştı. Uzun zamandır oyuncu Çiğdem Koç ile aşk yaşan Peker Açıkalın, 'Evlenmeden çocuk yaptınız!' eleştirilerine, evlilik cüzdanının fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

"TÜM SÜLALEME"

Oyuncu sosyal medya hesabından ''Duyanlar ve duymayanlara, meraklılarına, tüm sülaleme, inanmayanlara… Çiğdem Koç Hanım ile evlendiğimizin, evlilik cüzdanının resmî resmidir... Uğuru kaçmasın diye şimdi paylaştık. Bir yastıkta kocamak üzere... İnşallah. Oğlumuz bile var, tosun gibi maşallah!'' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

Peker Açıkalın: Biz evlendik

"MERAKLISI ÇOKMUŞ MEĞER"

Peker Açıkalın'ın ardından Çiğdem Koç Açıkalın da aynı fotoğrafı paylaşıp altına şu notu düştü: ''Zaman çabuk geçiyor... TBT’si... Şimdi bunu neden paylaştım ben. Meraklısı çokmuş meğer, Meraklılarına gelsin o zaman oğluşumuz bile var maşallah.''

Peker Açıkalın: Biz evlendik

Peker Açıkalın: Biz evlendik


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